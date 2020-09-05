إيران تنتهك الاتفاق النووي.. تفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.



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ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة، أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كيلوغراماً. وأوضحت الوكالة أنّ إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة. وأفاد تقرير للمنظمة الأممية «سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية».

وأضاف: «سيتم تحليل العينات في المختبرات التي هي جزء من شبكة الوكالة». وأشار التقرير، إلى أن عملية التفتيش في الموقع الثاني ستتم «في وقت لاحق من الشهر الجاري في موعد تم التوافق عليه مع إيران». وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها ستسمح للمفتشين بدخول الموقعين بعد زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. يشار إلى أن إيران منعت دخول مفتشي الوكالة في وقت سابق من العام الجاري.