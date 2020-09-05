شاهد.. الإسعاف الجوي بشرطة أبوظبي ينقذ شاباً تعرض لوعكة مفاجئة

السبت 5 سبتمبر 2020

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطنًا في العقد الثاني من عمره، من جزيرة المايا إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.



Advertisements

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغًا من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض مواطن لإعياء شديد، وتستدعي حالته الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي ونقلت المريض البالغ من العمر 21 عامًا، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.