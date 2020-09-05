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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: خالص التضامن مع أشقائنا فى السودان جراء السيول والان مع التفاصيل
السبت 5 سبتمبر 2020
عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عن تضامن مصر مع حكومة وشعب السودان، بعد السيول والفيضانات التى ضربت البلاد.
وكتب الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر"، أنه "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التى تجتاح السودان الشقيق، والتى أدت إلى خسائر مفجعة فى الأفراد والممتلكات".
وأضاف الرئيس المصري "أؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين فى هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا فى السودان الشقيق الصبر والسلوان".
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