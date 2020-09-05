شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقبض على مطلوبين وتصادر أسلحة شرق بغداد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 مساءً, 5 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض قبضت القوات الأمنية العراقية اليوم على 3 مطلوبين, وصادرت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال العملية الأمنية التي نفذتها في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم أن العملية الأمنية التي استمرت ثلاث ساعات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غيرقانونية، وضبط رشاشتين من النوع المتوسط ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدسًا و8 رمانات يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة تجهيزات مختلفة.

واشارالبيان إلى أن القوات الأمنية ستستمر في تنفيد مهامها لفرض الأمن في جميع المناطق وحماية المواطنين، ومكافحة أي تحدٍ أوتهديد لسلطة القانون.

وكانت القوات الأمنية العراقية اطلقت في وقت سابق اليوم عمليتين أمنيتين في بغداد والبصرة.

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