شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني: لن نفشل في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال شتاينماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "أجد التقارير عن أبحاث واعدة للقاحات مشجعة للغاية .. هناك ضوء في نهاية النفق - لكننا لا نعرف طول المسافة إلى هناك، لذلك لا ينبغي التراخي في بذل الجهد والانضباط الآن...لقد سيطرنا على حالة الطوارئ الخاصة بكورونا، والآن لن نفشل في العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد المراعي للجائحة".
وذكر شتاينماير أن ضغوط الناس حقيقية، معربا عن تفهمه لتزايد المخاوف، وقال: "لكن انخفاض عدد الإصابات الجديدة والتخفيف المحتمل للقيود جراء ذلك، من الحجج المقنعة للبقاء على الحذر"، مضيفا أنه لا ينبغي أن يتحول "الإجهاد (من قيود) كورونا" إلى عدم مبالاة.
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