2020-09-05 | 14:29
255 مشاهدة
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عن تعاقده النهائي مع حارس إشبيلية، سيرخيو ريكو، لمدة 4 سنوات تنتهي في حزيران 2024.
وشارك الإسباني في 10 مباريات بجميع المسابقات في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بـ3 بطولات وهي الدوري الفرنسي كأس الاتحاد الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتمنى باريس سان جيرمان التوفيق لحارسه الجديد الذي من المتوقع أن يستمر على مقاعد البدلاء للحارس الأساسي، كيلور نافاس.
الجدير بالذكر أن إشبيلية كان قد ضم نهائيًا هو الآخر يوم أمس، الجمعة، الحارس العربي المغربي، ياسين بونو، نهائيًا من صفوف جيرونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. سان جيرمان يضم حارس اشبيلية حتى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.