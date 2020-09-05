رسمياً.. سان جيرمان يضم حارس اشبيلية حتى 2024

وكان ريكو يلعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ولكن على سبيل الإعارة من إشبيلية، وهو تاسع لاعب إسباني ضمن صفوف العملاق الفرنسي والأول كحارس للمرمى.

وشارك الإسباني في 10 مباريات بجميع المسابقات في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بـ3 بطولات وهي الدوري الفرنسي كأس الاتحاد الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتمنى باريس سان جيرمان التوفيق لحارسه الجديد الذي من المتوقع أن يستمر على مقاعد البدلاء للحارس الأساسي، كيلور نافاس.

الجدير بالذكر أن إشبيلية كان قد ضم نهائيًا هو الآخر يوم أمس، الجمعة، الحارس العربي المغربي، ياسين بونو، نهائيًا من صفوف جيرونا.

