كورونا .. استمرار تصاعد الإصابات عالميا والهند تنافس البرازيل على المركز الثاني

وأعلنت سلوفاكيا اليوم السبت عن إصابة 226 شخصا بفيروس كورونا ، وهو أكبر رقم يسجل في البلاد في يوم واحد منذ ظهور المرض.

كما سجلت جمهورية التشيك اليوم 798 إصابة جديدة في أكبر ارتفاع يومي حتى الآن، في حين سجلت المجر رقما قياسيا بلغ 510 حالات جديدة.



وأظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 3128 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليصل الإجمالي إلى 190 ألفا و665 حالة، كما سجلت البلاد 108 وفيات جديدة، ليبلغ الإجمالي 7940 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات بكورونا في جنوبي شرقي آسيا.

أما في الفلبين، فقد قالت وزارة الصحة في تقرير يومي إن البلاد سجلت 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، وأضافت أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 بلغ 234 ألفا و570، توفى منهم 3790.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذكرت أن حصيلة الإصابات بالقطاع ارتفعت منذ مارس/آذار الماضي إلى 807.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الحالات النشطة بلغ 713 حالة بينهم 687 من سكان القطاع و26 عائدا من الخارج، وأضافت أن حصيلة المتعافين من كورونا بالقطاع بلغت 89، في حين بلغ عدد الوفيات 5.

وجددت الوزارة دعوتها السكان إلى الاتزام بتدابير الوقاية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وغيرها.

وأعلنت روسيا عن 5205 حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت، مما رفع رصيدها الوطني إلى مليون و20 ألفا و310 إصابات، لتصبح بذلك رابع أكبر منطقة موبوءة بالمرض في العالم. كما أكدت السلطات وفاة 110 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17 ألفا و759.

تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين اليوم السبت. فقد أعلن عن 86 ألفا و432 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 4 ملايين و23 ألفا و179 حالة. كما بلغت حالات الوفاة 1089، ليبلغ إجمالي الوفيات 69 ألفا و561 حالة. بهذه الأرقام تتصدر الهند العالم في حالات الإصابة الجديدة، وتقترب من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل كثاني أعلى معدل في العالم.

وأطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مناشدة عاجلة لدعمها بـ94.6 مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة -في بيان لها- الحاجة لتغطية الاحتياجات الطارئة للاجئين المسجلين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع التركيز على الصحة والمعونة النقدية والتعليم.

وقال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة ستواصل اتخاذ التدابير الصارمة الرامية لاحتواء جائحة كورونا حتى نهاية العام.

وارتفع في أقل من شهرين (بين يوليو/تموز الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري) عدد حالات الإصابة بالفيروس في مخيمات اللاجئين، من 200 إلى نحو 4 آلاف حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل حصيلة إصابات يومية أقل من 200، في إشارة ممكنة على أن البلاد تبدأ رؤية آثار قيود التباعد الاجتماعي غير المسبوقة.

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ورفعت الأرقام الصادرة اليوم السبت عدد حالات الإصابة إلى 21 ألفا و10 إصابات، من بينها 333 وفاة.

وقال مسؤولون إن 115 من الحالات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سول التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وكانت السلطات قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة أسبوعا آخر في منطقة سول، قائلة إن انتشار الفيروس لا يزال في مستويات خطيرة، كما أُغلقت الكنائس والملاهي الليلية وتحولت معظم المدارس إلى التعلم عن بعد مجددا في جميع أنحاء البلاد.

ويتنبأ نموذج مستشهد به على نطاق واسع من جامعة واشنطن بتفشي المرض مع عودة الشتاء إلى نصف الكرة الشمالي، مع توقع أن تصل الوفيات اليومية إلى 30 ألف حالة خلال ديسمبر/كانون الأول القادم. وقال الدكتور كريستوفر موراي من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن إنه وفق هذا النموذج، فإن إجمالي عدد الوفيات على المستوى العالمي قد يصل إلى 2.8 مليون بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، أي بزيادة حوالي 1.9 مليون أكثر من الآن وحتى نهاية العام.

وأضاف موراي "نحن نواجه احتمال أن يكون ديسمبر/كانون الأول قاتلا، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة. لكن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات الاجتماعية أمر حيوي للمساعدة في منع انتقال الفيروس". ويتوقع نموذج معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن أن تبلغ الموجة ذروتها في الولايات المتحدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول عند حوالي 2900 وفاة يوميا. وستتصدر الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك واليابان العالم في إجمالي الوفيات بحلول الأول من يناير/كانون الثاني القادم، وفقًا للتوقعات.

واظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتوفي 868 ألفا و963 شخصا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات مسجلة 6 ملايين و165 ألفا و332 إصابة، منها 186 ألفا و768 وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 4 ملايين و41 ألفا و638 إصابة، منها 124 ألفا و614 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت 3 ملايين و936 ألفا و747 إصابة، منها 68 ألفا و472 وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و15 ألفا و105 إصابات، منها 17 ألفا 649 وفاة.

