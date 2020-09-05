الطاقة النيابية تقترح 'خطة عاجلة' لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء

اقترحت لجنة الطاقة النيابية، السبت، "خطة عاجلة"، قالت إنها ستساهم في زيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وتقليل التلوث البيئي الناجم عن المحطات الغازية في العراق.



وقال عضو اللجنة صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده داخل قبة البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وحضرته الخليج 365، إن "الأموال التي رصدت للمستثمرين أرهقت الموازنة الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء، بالتالي فإننا نرى أن أبسط الحلول هو وضع خطة عاجلة لاضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية في البلد والتي تقدر باكثر من تسعة الاف ميغاواط وبالامكان اضافة وحدات بحدود مابين اربعة الاف الى خمسة الاف ميغا واط وبشكل عاجل وسريع".



وأضاف السليطي أن "هذه الخطوة ستحقق سرعة انجاز الاعمال كونها تتم من خلال الاضافة لمحطات غازية موجودة بالفعل على عكس المضي بمشاريع جديدة"، مبينا ان "الدورة المركبة تعتمد على عوادم الغازات الخارجة من المحطات الغازية الحالية ويتم توجيهها لتشغيل التوربينات البخارية اي ان تلك الوحدات التي تضاف بواقع اربعة الاف ميكا واط بالامكان تشغيلها دون استخدام الوقود".



وتابع أن "هذه الخطوة ستسهم ايضا بتقليل التلوث البيئي الناجم عن المحطات الغازية واستغلاله في تشغيل الدورة المركبة، اضافة الى تقليل كلف انتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المحطات الحالية وبالامكان توفير نصف طاقة المحطات الحالية اي كل محطة بسعة الف ميغاواط وبالامكان اضافة 500 ميغاواط على الدورة المركبة".



ودعا السليطي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء التخطيط والمالية والكهرباء، إلى "تضمين هذه المشاريع المهمة بموازنة العام الحالي او التنفيذ على برنامج القروض لغرض الاسراع بادخالها مطلع الصيف المقبل والتهيؤ لزيادة ساعات التشغيل الكهربائي لتخفيف معاناة المواطنين من نقص التجهيز الذي رافقهم طيلة السنوات الماضية".