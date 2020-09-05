وكالة الاستخبارات: احباط محاولة لاستهداف متظاهرين في ذي قار

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، إحباط محاولة لاستهداف متظاهرين في محافظة ذي قار.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات استخبارية وردت عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار".
وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية زرعة للعبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".
وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيفه (المتهم) وفق أحكام المادة ٤/ ارهاب من قانون العقوبات".
وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية زرعة للعبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".
وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيفه (المتهم) وفق أحكام المادة ٤/ ارهاب من قانون العقوبات".
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