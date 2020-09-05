شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها 82,333 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

Advertisements وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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