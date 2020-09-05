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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 شخصا حصيلة ضحايا انفجار مسجد في بنغلاديش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت الشرطة وأطباء اليوم السبت إن حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع بسبب انفجار بمسجد خارج عاصمة بنغلاديش دكا، ارتفع إلى 11 شخصا.
وقال ضابط الشرطة زايد العلم إن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بيت الصلاة الجامع في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا.
وأضاف أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بإصابات بالغة، ونقلوا على وجه السرعة إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا.
وقال الطبيب بارثا سانكار بول للصحفيين إن 10 أشخاص لاقوا حتفهم في المستشفى خلال الليل.
وقالت سامانتا لالسين مديرة المعهد للصحفيين إن طفلا عمره سبع سنوات احترق حوالي 95 بالمئة من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة.
وقال أفراد إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق الذين قاموا بإخماد الحريق وأنقذوا الضحايا إن الانفجار ربما يكون سببه تسرب غاز.
وقال عبدالله العارفين، وهو مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق إننا "نشتبه أصلا في تراكم الغاز من أحد الخطوط أسفل المسجد ربما يكون هو سبب الانفجار".
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