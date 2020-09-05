"كهرباء دبي" تعرّف متعامليها من أصحاب الهمم على خدماتها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعوية عبر موقعها وبريدها الإلكترونيين وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف متعامليها من أصحاب الهمم على خدماتها الذكية والدامجة وتمكينهم من استخدامها بكل سهولة ويسر، إلى جانب إطلاعهم على سبل استخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين التي حولتها الهيئة مؤخراً إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، وذلك ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم وفي إطار حرصها على وصول جميع المتعاملين إلى خدماتها.



وتأتي الحملة امتداداً لسلسلة من ورش العمل التي نظمتها الهيئة خلال العام 2019 في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، إضافة إلى مجموعة من الزيارات المنزلية لإطلاع متعامليها من أصحاب الهمم على أبرز خدماتها ومبادراتها الدامجة، والتسهيلات التي توفرها لهم، إلى جانب الاستماع إلى آرائهم حول خدمات الهيئة وسبل تحسينها وتطويرها.

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وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى الهيئة استراتيجية واضحة ومدروسة لتمكين ودمج أصحاب الهمم، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة«مجتمعي...مكان للجميع»التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020. وتعمل الهيئة على إطلاق وتنفيذ مبادرات ملهمة ومفيدة لأصحاب الهمم من موظفي ومتعاملي الهيئة، وذلك ضمن برنامج متكامل يراعي جميع الجوانب التي تضمن سهولة وصولهم لجميع خدمات الهيئة سواء الذكية أو على مستوى مراكز إسعاد المتعاملين، ويشتمل كادر عمل الهيئة على ما يزيد عن 4458 موظفاً مدرباً على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم، و 22 موظفاً من حاملي دبلوم لغة الإشارة».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «تولي الهيئة أهمية بالغة لفئة أصحاب الهمم التي تعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وذلك ضمن جهودها لجعل دبي المدينة الأسعد في العالم. ويشكل دمج وتمكين المتعاملين من أصحاب الهمم محوراً أساسياً في استراتيجية الهيئة لأصحاب الهمم، حيث توفر الهيئة لهم مجموعة من الخدمات الذكية الدامجة ومن أبرزها خدمة»أشّر«للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة. كما توفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية»حياك«عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتتيح»حيّاك«الدردشة الكتابية وخيار الاتصال بالفيديو للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة».

وطورت الهيئة موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية، وخصصت صفحة خاصة بدمج وتمكين أصحاب الهمم. كذلك يتوافر موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتساب» على الرقم (046019999). وقد بلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% في العام 2019.