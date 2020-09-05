"مبتكرو حكومة دبي" يطّلعون على محتويات مختبر الابتكار وخدمات مركز الشرطة الذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار وفد من مُبتكري حكومة دبي، الفائزين بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة الموظف المُبتكر، مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات التي يعرضها مختبر الابتكار الأمني، والخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» المتواجد في استقبال القيادة العامة، والخدمات التي توفرها منصة «ecrime.ae» الخاصة بتلقي البلاغات والشكاوى الإلكترونية.



واستهل الوفد زيارته إلى مختبر الابتكار الأمني، حيث استمع إلى شرح مُفصل عن أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

كما واطلعوا على التقنيات الحديثة المستخدمة في الدورية ذاتية القيادة، ونظام «التنبؤ الأمني الذكي» ومحتويات «غرفة العمليات المحمولة» وغيرها من التقنيات الحديثة التي تدعم العمل الأمني، وتساهم في تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، إلى جانب الاطلاع على محتويات القاعات المختلفة في المختبر، والتي توفر بيئة مثالية للاجتماعات وجلسات العصف الذهني.

كما وزار وفد مبتكرو حكومة دبي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمعوا إلى شرح حول منصة«ecrime» المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

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واطلع الوفد على أنواع البلاغات والشكاوى التي تتلقاها المنصة، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، إلى جانب الاستماع إلى شرح حول خطوات تقديم البلاغ وآلية التعامل معها.

واختتم الوفد زيارته إلى القيادة العامة لشرطة دبي بالاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي(SPS) في استقبال القيادة، والذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

27 خدمة

واستمع الوفد إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية.

واطلع الوفد على أنواع الخدمات الجنائية في مركز الشرطة الذكي، والتي تشمل خدمة عين الشرطة، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، جرائم الإتجار بالبشر، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المرورية ومنها: «دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث مروري».

وفي ختام الزيارة، تقدم وفد مُبتكري حكومة دبي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات الحديثة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.