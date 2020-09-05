الحراك الليبي يؤجل التظاهر للأحد بعد تهديدات داخلية السراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر مسؤول من حراك 23 أغسطس/آب -همة شباب ليبيا- الذي يقود متظاهري العاصمة الليبية طرابلس، تأجيل مظاهراتهم المقررة اليوم الجمعة، إثر تلقيهم تهديدات من داخلية فايز السراج.



وأوضح المصدر وفقا لـ"العين الإخبارية" أن "المظاهرات تم تأجيلها ليوم الأحد المقبل".

ومن جانبه، أكد مصدر أمني ليبي أن "المتظاهرين يتلقون تهديدات كبيرة من المليشيات تجبرهم على إنهاء حراكهم نهائيا بعد التحقيق الذي حدث مع وزير داخلية المليشيات فتحي باشا أغا على خلفية المظاهرات".

ونوه المصدر إلى أن "حملات الاعتقالات والتخويفات الأمنية أجبرت كثيرا من قادة الحراك على التراجع، كما عرض على البعض منهم شراؤهم وحرف المظاهرات عن مسارها، بعد التصالح الذي حدث بين باشا أغا والسراج".

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وكان من المقرر، وفقا لبيان، حراك 23 أغسطس الشعبي الليبي استئناف مظاهراته الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، بداية من الجمعة.

وقال الحراك في بيان له، الخميس، إن استئناف الاحتجاجات يأتي بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشا أغا، بسبب مزاعم الأخير بدعم المظاهرات.

ودعا الحراك، في بيانه، الليبيين إلى الخروج الجمعة، والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المليشيات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة، حسب البيان.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي بدأت احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي الخاضعة لسيطرة حكومة السراج ومليشياته، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها مليشيات طرابلس الموالية للسراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم واعتقلت آخرين.