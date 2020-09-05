اخبار العالم

سؤال برلمانى عن دور الرقابة على أعمال مواقع إلكترونية تبث دراما مسيئة للأديان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى عن دور الرقابة على أعمال مواقع إلكترونية تبث دراما مسيئة للأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول دور الرقابة على المصنفات الفنية فى الأعمال التى تبث عبر تطبيقات مشهورة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض هذه الأعمال تحمل تجاوزات وإساءات لا يتقبلها المجتمع المصرى، ومؤخرا تابعنا أن هناك عمل يقدم على تجسيد الذات الإلهية وهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها.

 

Advertisements

وأكد "طلعت"، أن المعايير التى تستند إليها الرقابة بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أى عمل فنى يسمح بتداوله داخل مصر، وأنه ليس معنى عرض العمل الفنى عبر تطبيقات إلكترونية لمستخدمى شبكة الإنترنت أنه مستثنى من الرقابة ويسمح فيه بالتجاوزات والإساءات.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أهم أدوار الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا :"المجتمع المصرى لا يقبل أبدا الإساءة إلى الأديان أو المقدسات وهذه النقطة بالنسبة له خط أحمر وجزء أصيل من ثوابته، لذا فإن ظهور الأعمال الفنية المسيئة للأديان تستدعى تدخل رقابى عاجل لوقف هذه الكارثة".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سؤال برلمانى عن دور الرقابة على أعمال مواقع إلكترونية تبث دراما مسيئة للأديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا