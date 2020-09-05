شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى عن دور الرقابة على أعمال مواقع إلكترونية تبث دراما مسيئة للأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول دور الرقابة على المصنفات الفنية فى الأعمال التى تبث عبر تطبيقات مشهورة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض هذه الأعمال تحمل تجاوزات وإساءات لا يتقبلها المجتمع المصرى، ومؤخرا تابعنا أن هناك عمل يقدم على تجسيد الذات الإلهية وهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها.

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وأكد "طلعت"، أن المعايير التى تستند إليها الرقابة بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أى عمل فنى يسمح بتداوله داخل مصر، وأنه ليس معنى عرض العمل الفنى عبر تطبيقات إلكترونية لمستخدمى شبكة الإنترنت أنه مستثنى من الرقابة ويسمح فيه بالتجاوزات والإساءات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أهم أدوار الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا :"المجتمع المصرى لا يقبل أبدا الإساءة إلى الأديان أو المقدسات وهذه النقطة بالنسبة له خط أحمر وجزء أصيل من ثوابته، لذا فإن ظهور الأعمال الفنية المسيئة للأديان تستدعى تدخل رقابى عاجل لوقف هذه الكارثة".