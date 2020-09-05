إرهاب الدوحة.. تقرير يكشف علاقة الجزيرة بتنظيم القاعدة وجماعات التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقات قوية تربط قناة الجزيرة القطرية مع الجماعات الإرهابية في المنطقة، فمنذ نشأة القناة القطرية وهى تروج لكل قيادات الجماعات المسلحة، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة، فاستضافت جميع قياداته عبر شاشاتها إضافة إلى بث جميع الأفلام الخاصة بالتنظيم على القناة بشكل حصرى، وهو ما يثبت العلاقات القوية بين الجزيرة وهذه التنظيمات.
مؤخرا صدر تقرير بالفيديو لمؤسسة ماعت، ذكر أن قناة الجزيرة هى البوق الرسمى لتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة الإرهابى، حيث أنتجت القناة القطرية عشرات الأفلام المتعلقة بتلك التنظيمات الإرهابية، والتى تروج لتلك التنظيمات وتدافع عنهم، كما أنها أنتجت فيلما عن أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة ولمعت فيه صورته، وتغاضت عن كل الجرائم التى قام بها.
وأضاف التقرير، أن قناة الجزيرة ظلت تروج وتعمل لخدمة تلك التنظيمات، ومنها أيضا الترويج لأفكار داعش الإرهابية، حيث كانت تحرص الشاشة القطرية على بث مقاطع الفيديو الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش وعملياته الارهابية فى مصر وعدد من الدول العربية.
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