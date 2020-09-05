بالصور.. وزير النقل يستقبل 30 جرار سكة حديد جديد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وصل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، 30 جرار سكة حديد جديدة، تمثل الدفعة الخامسة ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد جرى التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة " GE Transportation Wabtec" الأمريكية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 602 مليون دولار.

كان في استقبال الجرارات الجديدة على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتابع تعقيم الجرارات، قبل وضعها على القضبان، تمهيدًا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقال وزير النقل إن إجمالي عدد الجرارات التي تسلمتها مصر من الصفقة حتى الآن بلغ 100 جرار، تشكل دعم هائل لقوة الجر بالسكة الحديد، وتساهم في انتظام جداول التشغيل، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأضاف الوزير أن الجرارات الجديدة يجري تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا، وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب.

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وأشار إلى تشغيل جزء من الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل، لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية، وتوفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة، لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وحول إعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك ضمن الصفقة، أوضح وزير النقل، أنه جرى الانتهاء من عدد 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات، ودخولها التشغيل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها.

ولفت الوزير إلى أنه جرى التعاقد على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف وزير النقل أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشري في السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة، من خلال إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب في الخارج مع الشركات التي يجري التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة.

وأكد الوزير أنه جرى تعيين 150 مهندس بالسكة الحديد جرى اختيارهم وفقًا لأعلى معايير الاختيار خلال الفترة الماضية، فضلًا عن تعيين 150 مهندس آخرين و1000 فني وعامل.