تبدأ في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سابقًا، إن سماء الوطن العربي ستشهد، غدًا الأحد، وحتى يوم الإثنين المقبل، ظاهرة فلكية تتمثل في اقتران القمر وكوكب المريخ.

وأوضح تادرس، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى فجر اليوم التالي، وسيعقبه احتجاب لكوكب المريخ خلف قرص القمر؛ ولكنه لا يرى في مصر ومعظم الدول العربية، وسيُرى فقط في دول غرب الوطن العربي؛ كالمغرب وموريتانيا.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سابقًا أن الاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريًّا، عندما تتم مشاهدتهما من الأرض؛ لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة جدًّا، وهو ما نسميه الاقتران، حيث إن القمر قريب جدًّا من الأرض مقارنة بالمريخ؛ لذلك سيمر المريخ من خلف القمر وسيختفي عن الرؤية لفترة وجيزة، ثم يظهر من جديد من الجانب الآخر.

وتابع تادرس: يبدأ اقتران القمر والمريخ من التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وحتى قبل شروق الشمس لليوم التالي؛ ليقتربا من بعضهما جدًّا في الخامسة صباحًا، وعند بدء المريخ في المرور خلف القمر سيمنع شروق الشمس وظهور ضوء الصباح من استكمال رؤيتنا لهذه الظاهرة، لذلك ستتمكن دول غرب الوطن الغربي من متابعة هذا الحدث.

وأكد أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، والجيوفيزيقية، أن هذه ظاهرة طبيعية تحدث من وقت لآخر وليس لها أي مردود سيئ على سكان الأرض من قريب ولا بعيد.