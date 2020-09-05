محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، و5 حالات وفاة. وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن 224 حالة تماثلت للشفاء لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 67.9%.. مشيرة إلى أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: تسجيل 433 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.