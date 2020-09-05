بالصور.. توقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن بقرى سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة" الكشف الطبي على أعين 2000 مواطن غير قادرين بقرى محافظة سوهاج.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم السبت، إن المؤسسة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على عيون الأهالي غير القادرين من خلال قوافل "طاقة نور"، والتي جرى تنفيذها على مدار الأسبوع الماضي، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريتي التضامن الاجتماعي والصحة.

وأضاف "زمزم" أن قوافل مبادرة "طاقة نور" جابت 15 قرية في 5 مراكز هي "برخيل، الحرجة قبلي، أبوبكر الصديق، علي بن أبي طالب، عنيبس، نزلة علي، بني حرب، الصفيحة، الشيخ رحومة، بناويط، فاوجلي، الفراسية".

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وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إلى أن قافلة قرية بناويط بالمراغة شهدت حضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ووكلاء وزارتي التضامن والصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ولفت "زمزم" إلى أن قوافل مبادرة "طاقة نور" شخصت احتياج 210 مواطن غير قادر، وأن العمليات التي ستجرى للمواطنين تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفرة ومياه زرقاء وحول.

وتابع "زمزم" أن جهود مؤسسة صناع الخير في مبادرة "حياة كريمة" تشمل بجانب توقيع الكشف على عيون الأهالي غير القادرين إعادة إعمار وتنمية شاملة للقري، وأن المؤسسة ستبدأ في تنفيذ إعادة إعمار 10 قرى بأنحاء سوهاج.