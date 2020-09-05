لضمان سلامة الفاتورة.. 7 خطوات لتسجيل استهلاك المياه إلكترونيا عبر تطبيق "قراءاتي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فعلت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى التطبيق الإلكتروني "قراءاتي" وذلك لتسجيل قراءات عدادات المياه إلكترونيا من جانب المواطنين.

ويأتي ذلك التطبيق من جانب الشركة في إطار حرصها على تسجيل قراءات استهلاك المواطنين بشكل منتظم وتجنبا لحدوث أية أخطاء في الفواتير الشهرية نتيجة عدم تمكن المحصل من تسجيل القراءات.

وينشر الخليج 365 خطوات استخدام التطبيق للمرة الأولى على النحو التالي:

- تحميل التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، أو "أب ستور" لهواتف أيفون.

- إدخال اسم المستخدم.

- إدخال رقم الاشتراك.

- إدخال رقم الدفع الإلكتروني.

- تسجيل رقم الهاتف.

- إدخال قراءة العداد في الخانة المخصصة لها.

- إرفاق صورة قراءة العداد للتأكد من صحتها.

ويتم تسجيل القراءات ابتداء من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر مع اتباع جميع التعليمات السابقة وذلك لضمان تسجيل القراءة بشكل سليم بنسبة 100% وتجنب حدوث الأخطاء.