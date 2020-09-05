بسبب السرعة المفرطة.. إصابة 28 شخصًا في انقلاب سيارة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 28 شخصًا بينهم أطفال، اليوم السبت، في انقلاب سيارة بطريق المحروسة الصحراوي الغربي، بسبب السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 28 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة، وجرى نقل المصابين عبر 12 سيارة إسعاف.

وتبين إصابة ماري وصفي نصيف، 35 عامًا، ويوسف أيوب مساق 4 أعوام، وستيفين سعيد بخيت، 11 عامًا، وشقيقيها كاراس 8 أعوام، وميلانيا، عام واحد، وأبنوب بخيت مرزوق 8 أعوام، وأخوته "كاترين" 37 عامًا، و"مريم" 46 عامًا، و"سعيد" 38 عامًا، ومريم ميخائيل سريج 19 عامًا، وشقيقتيها "مارينا" 17 عامًا، و"ميرين" 15 عامًا، وساندي إيهاب توفيق 16 عامًا، وشقيقيها "سيفين" 8 أعوام، و"مينا" 6 أعوام، ورانيا شكر الله توفيق 38 عامًا، وكرلس عماد بخيت 11 عامًا، وشقيقته "نتالي" 8 أعوام، وفوزية تواضروس جرجيوس 75 عامًا، وعماد بخيت مرزوق 46 عامًا، وأبنوب كامل 15 عامًا، وفيفي بخيت مرزوق 34 عامًا، وبسنت أيوب فهيم 5 أعوام، وحنان بخيت مرزوق، 34 عامًا، وأمل بخيت مرزوق 45 عامًا، وجونير وائل صبري 5 أعوام، وكيرلس ميخائيل 7 أعوام، ويوسنا وائل صبري 16 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.