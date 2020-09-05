الداخلية: ضبط 14 جوال من الذهب الخام في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر من ضبط (14جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب)، بحوزة أحد الأشخاص حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

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