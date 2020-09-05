ألمانيا / أمّ تقتل أطفالها الخمسة وتحاول الإنتحار

قالت الشرطة الألمانية، إنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب البلاد، وإن والدتهم التي يشتبه في إرتكابها الجريمة، حاولت الانتحار.
وقال المتحدث بإسم الشرطة، شتيفان فياند إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن خمسة أطفال قتلوا بالشقة في زولينجن.
وقالت الشرطة "الأم ألقت بنفسها أمام قطار في دوسلدورف وأصيبت بجروح بالغة، وهي الآن تعالج في المستشفى... بقي طفل آخر على قيد الحياة"
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني أن جدة الأطفال إتصلت بالشرطة لتبلغها بأن إبنتها قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر. وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.
سكاي نيوز
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