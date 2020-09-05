04 سبتمبر 2020 12:44 أعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير اليوم، الجمعة 4 سبتمبر 2020، خلال إستضافته على قناة "أوروبا 1" الفرنسية، أن 22 مدرسة مغلقة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 أيام من بدء العام الدراسي الجديد بسبب وباء كورونا. 04 سبتمبر 2020 12:44 Tweet المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أيّام من العودة المدرسيّة، الحكومة الفرنسيّة تغلق 22 مدرسة بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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