تدمير أنفاق وأسلحة لتنظيم "داعش"... صور

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، تدمير نفقين كان يستخدمهما تنظيم "داعش" في عملياته الإجرامية.

وجاء في بيان الدفاع العراقية " تمكنت قوة مشتركة من مقر اللواء الثامن الفرقة السابعة وقوة من مقر الفوج الأول اللواء أعلاه ومفرزة معالجة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة السابعة من العثور على نفقين الأول بطول 40 متر مغلق بساتر ترابي وعند فتح الساتر الترابي وجد بداخله 6 عبوات شكليه محلية الصنع تحتوي مادةC4، مسطرة عدد2".

وأشار البيان إلى أنه "تمت معالجتهما من قبل مفرزة المعالجة، فيما كان النفق الثاني بطول 15متر لم يتم العثور بداخله علي أي شيء تم تدمير الأنفاق من قبل القوة المنفذة للواجب".