فرنسا / أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أمس الخميس، عن تسجيل 7157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 300181. وتقترب فرنسا من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس وكان 7578 وإرتفع عدد الأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة بسبب المرض مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي بواقع 18 إلى 464.

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