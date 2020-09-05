سوريا: عودة خدمة الإنترنت بعد انقطاع بسبب عطل الكبل الضوئي

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أكد وزير الاتصالات والتقانة في سوريا عودة خدمة الإنترنت إلى بلاده "بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس"، حسب ما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت "السورية للاتصالات" توجهت باعتذار من مشتريكها عن انقطاع الاتصالات صباحاليوم.
وأوضحت أن ذلك جاء "نتيجة العطل الذي حصل على الكبل الضوئي بين حمص وطرطوس في الساعة الثانية من صباح اليوم السبت" وأضافت أن الورشات الفنية انتهت من إصلاح الخلل فيالساعة الرابعة و25 دقيقة فجرا، "لتعود بعدها جميع خدمات الاتصالات للعمل بشكل طبيعي" حسب ما ذكرت المؤسسة على صفحتها في الفيسبوك.
وتتكرر في البلاد منذ سنوات حوادث انقطاع خدمة الإنترنت، وغالبا بسبب تعطل أكبال ضوئية، كما تعمد الوزارة إلى قطع الاتصالات بكل أنواعها لساعتين تقريبا في صباحات أيام الامتحانات الإعدادية والثانوية.
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