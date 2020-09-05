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مصر تعرب عن تضامنها مع السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات

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 أعربت مصر، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من

المواطنين وتدمير المنازل.

 

 وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم، أن ذلك يأتى استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي

تجمع بين مصر والسودان.
 وعبرت مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان الشقيق، مؤكدة  استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالًا بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربةً عن ثقتها في تجاوز السودان حكومةً وشعبًا لتلك الأزمة.
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