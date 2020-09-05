سامح شكري يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مملكة البحرين

عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم السبت جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور ⁧‫عبد اللطيف الزياني،‬⁩ الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫البحرين‬⁩.. كما تم تناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية. العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫البحرين‬⁩.. كما تم تناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية.

كان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره البحرينى بقصر التحرير.



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