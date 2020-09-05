- 1/2
- 2/2
الرئيس الإيراني حسن روحاني
عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم السبت، عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها بينما هي تعاني أثر الحظر الأميركي وتداعيات أزمة كورونا.
واضاف “الولايات المتحدة تجردت من الإنسانية” بتشديد العقوبات في مثل هذه الظروف.
وقال “لم يقف أحد إلى جانبنا خلال الأشهر السبعة الماضية ونحن نواجه الحظر وتداعيات كورونا”.
مشيرا الى أنه لو أن للولايات المتحدة “ذرة من إنسانية أو عقل” لعرضت “رفع العقوبات لمدة عام لدواعي فيروس كورونا”. وتابع أنها “أشد جموداً وشروراً من أن تفعل هذا”.
وواصل الرئيس الإيراني حديثه قائلاً إن الولايات المتحدة بدلاً من هذا “فرضت عقوبات جديدة وضغوطاً علينا على مدى الأشهر السبعة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: أميركا “تجردت من الإنسانية” بتشديدها العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.