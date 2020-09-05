روحاني: أميركا “تجردت من الإنسانية” بتشديدها العقوبات

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 11 دقيقة

عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم السبت، عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها بينما هي تعاني أثر الحظر الأميركي وتداعيات أزمة كورونا.

واضاف “الولايات المتحدة تجردت من الإنسانية” بتشديد العقوبات في مثل هذه الظروف.

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وقال “لم يقف أحد إلى جانبنا خلال الأشهر السبعة الماضية ونحن نواجه الحظر وتداعيات كورونا”.

مشيرا الى أنه لو أن للولايات المتحدة “ذرة من إنسانية أو عقل” لعرضت “رفع العقوبات لمدة عام لدواعي فيروس كورونا”. وتابع أنها “أشد جموداً وشروراً من أن تفعل هذا”.

وواصل الرئيس الإيراني حديثه قائلاً إن الولايات المتحدة بدلاً من هذا “فرضت عقوبات جديدة وضغوطاً علينا على مدى الأشهر السبعة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا”.