كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند والصين تتفقان على تخفيف حدة التوتر على الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهند والصين، اليوم السبت، إنهما اتفقتا على العمل من أجل تخفيف التوترات على طول حدودهما المتنازع عليها، عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الآسيوية العملاقة المسلحة نوويا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

فقد نشر كلا الجانبين قوات إضافية على طول الحدود التي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية بعد اشتباك في يونيو، قتل خلاله 20 جنديًا هنديًا في قتال بالأيدي. لم تنشر الصين أرقام الخسائر في صفوف قواتها.

وقد التقى وزيرا الدفاع الهندي راجناث سينغ والجنرال الصيني وي فنغي في وقت متأخر يوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، في أعلى مستوى من الاتصال السياسي وجهًا لوجه بين الهند والصين منذ اندلاع التوترات لأول مرة على طول الحدود في مايو.

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وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن البلدين اتفقا على أنه "لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية".

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية في تقرير إخباري عن الاجتماع نُشر على موقعها على الإنترنت، إنه يجب على الجانبين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوترات الحالية. ومع ذلك، قالت إن اللوم في التوترات الأخيرة يقع "بالكامل على الهند"، مضيفة أن الصين مصممة على حماية سيادتها الوطنية وأراضيها.

ودعت الصين الهند إلى تعزيز سيطرتها على قواتها في الخطوط الأمامية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية و"الامتناع عن تعمد تضخيم المعلومات السلبية ونشرها".

