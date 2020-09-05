كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتلت دولة الإمارات، المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفقًا لتحديث شهر سبتمبر للقائمة التي تنشرها مجموعة "ديب نوليدج" للأبحاث التقنية، وتقوم بتحديثها بصفة شهرية منذ مطلع يونيو الماضي.

وتقدمت الإمارات، مركزاً واحداً بالمقارنة بتحديث أغسطس/آب للقائمة، حيث حَلت آنذاك في المركز العاشر عالمياً، وأيضاً تقدمت مركزين، بالمقارنة بأول إصدار للقائمة، في يونيو/حزيران الماضي، والذي صَنف الإمارات في المركز الــ11 عالمياً.

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وأشار هذا التقدم المُطرد للإمارات في تصنيفها على القائمة إلى نجاحها في تعاملها مع فيروس كورونا، وإلى قدرتها الهائلة على احتواء والحد من تداعياته، الأمر الذي جعلها دوماً آمن بلد في زمن الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودوماً ضمن آمن 11 بلداً على مستوى العالم، وضمن العشرة الكبار عالمياً منذ شهرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 80.935 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.