كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا حول العالم.. وفاة أكثر من 874 ألف شخص حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، عن ارتفاع في حصيلة ضحايا فيروس حول العالم، حيث حصد تفشي الوباء حتى الآن حياة نحو 875 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 26.6 ملايين.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، إلى نحو 188 ألفا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 6.2 مليون، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز".

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 125500 حالة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.1 مليون إصابة.

Advertisements

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الهند 4 ملايين، وسجلت فيها ونحو 70 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ومن حيث عدد الإصابات حلت روسيا في المرتبة الرابعة حيث سجلت فيها حتى الآن أكثر من مليون و15 ألف إصابة و17649 وفاة.