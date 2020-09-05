فيديو: يونس الميموني
قالت مواطنة تقطن في دوار السلالم، في إقليم العرائش، إنها تعاني من انقطاع الماء، وكذا بعد المدرسة الإبتدائية عن المنطقة بـ4 كيلومترات.
وأفادت المتحدثة لـ”اليوم 24″، بأن بعد المدرسة، يؤدي إلى انقطاع تلاميذ المنطقة عن الدراسة مبكرا بسبب خوف أولياء الأمور على أبنائهم.
وطالبت المتحدثة بتأمين حافلات لنقل التلاميذ إلى المدرسة، أو بناء مؤسسة تعليمية جديدة في الدوار للتخفيف من معاناة الأسر والتشجيع على تمدرس أبنائها.
كانت هذه تفاصيل خبر ساكنة قرية السلالم تطالب بفك العزلة بسبب غياب المدرسة وانقطاع الماء- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.