ساكنة قرية السلالم تطالب بفك العزلة بسبب غياب المدرسة وانقطاع الماء- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قالت مواطنة تقطن في دوار السلالم، في إقليم العرائش، إنها تعاني من انقطاع الماء، وكذا بعد المدرسة الإبتدائية عن المنطقة بـ4 كيلومترات.

وأفادت المتحدثة لـ”اليوم 24″، بأن بعد المدرسة، يؤدي إلى انقطاع تلاميذ المنطقة عن الدراسة مبكرا بسبب خوف أولياء الأمور على أبنائهم.

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وطالبت المتحدثة بتأمين حافلات لنقل التلاميذ إلى المدرسة، أو بناء مؤسسة تعليمية جديدة في الدوار للتخفيف من معاناة الأسر والتشجيع على تمدرس أبنائها.