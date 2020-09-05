كورونا: 367 إصابة بأم الفحم و227 في سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الأمس ولغاية صباح اليوم، السبت.

وورد في بيان للناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، أنه "جرى تسجيل 25 حالة جديدة خلال أمس، الجمعة، بالإضافة إلى 21 حالة أخرى جرى تشخيصها صباح اليوم، السبت".

وأضاف أن "العدد الكلي للإصابات في المدينة بلغ 1026، منها 367 إصابة نشطة و659 حالة شفاء من الفيروس".

ودعا فؤاد مؤمني عيادتي "كلاليت" و"مؤوحيدت" إلى إجراء فحوصات كورونا بدء من اليوم ولغاية الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا ولغاية التاسعة والنصف مساء".

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وفي سخنين، أظهرت المعطيات الأخيرة أن عدد الإصابات الفعالة بعدوى الفيروس وصل إلى 227، وهناك تخوف من تفاقم الإصابات وإدراج المدينة ضمن قائمة "البلدات الحمراء"، سيما وأن نسبة الإصابات حسب خطة وزارة الصحة اليوم هي 6.7.

ومن جانبه، اعتبر رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، في بيان له أن "تأثير الأعراس على ارتفاع عدد الإصابات هو من الاستنتاجات الأكيدة والواضحة بحسب تحليل معطيات لجنة الطوارئ في بلدية سخنين، حيث أن عرسا واحدا كفيل بازدياد عدد الإصابات بشكل كبير وانتشار الفيروس في كل أنحاء المدينة وبيوتها".

ورأى أن "تجاوب المواطنين والتزامهم لمدة أسبوع ونصف كان كافيا لصد الانتشار ومنع دخول سخنين لقائمة البلدات الحمراء، لهذا علينا أن نتعامل مع موضوع الأعراس بجدية أكبر، ونستمر بالالتزام لنبعد الأزمة عن بلدنا".