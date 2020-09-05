الرئيس الأمريكي يوقف تدريبات لمكافحة العنصرية: تؤدي إلى الانقسام

السبت 5 سبتمبر 2020

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوضع حد لدورات لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية، تنظمها وكالات فيدرالية.



واعبتر ترامب أن هذه التدريبات تشكل "دعاية تؤدي إلى الانقسام ومخالفة لمفاهيم أمريكا".

وكشف مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية إنه تلقى أمرا بـ"العمل على أن توقف الوكالات الفدرالية وتكف عن استخدام دولارات دافعي الضرائب لتمويل دورات دعاية مخالفة لمفاهيم أمريكا وتسبب الانقسام".

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وقال البيت الأبيض، في بيان إنه "وفقا لتقارير صحفية، طُلب من موظفي الفرع التنفيذي حضور دورات تدريب أُبلغوا خلالها بأن جميع الأشخاص البيض تقريبا يساهمون في العنصرية أو يُطلب منهم القول إنهم يستفيدون من العنصرية".

وأضاف "وفقا لتقارير صحفية، في بعض الحالات اعتبرت تلك الدورات التدريبية أن جذور هذه العنصرية مترسخة في الاعتقاد بأن أمريكا هي أرض الفرص أو الاعتقاد بأن الوظائف يجب أن تمنح للأشخاص الأكثر كفاءة".

واندلعت احتجاجات في مدن أمريكية كبرى بعد مقتل الأمريكي الإفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

وفي كينوشا بولاية ويسكونسن، أطلق شرطي أبيض النار مؤخرا على الأمريكي الإفريقي جايكوب بليك في الظهر عدة مرات ما تسبب له بشلل نصفي.