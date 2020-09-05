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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي عن عمر 89 عاماً والان مع التفاصيل
السبت 5 سبتمبر 2020
توفى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة المصري الأسبق، اليوم السبت، عن عمر يناهز 89 عاما.
وذكر موقع "بوابة الأهرام" الالكتروني اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.
وشغل الدكتور يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.
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