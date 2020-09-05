شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان تحذر من إعصار «هايشين» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في اليابان أنه نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصارHaishen غدًا الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862، 033589524 ، متمنية السلامة للجميع

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