شكرا لقرائتكم خبر عن 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت الهند اليوم 86432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4023179 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا زادت بواقع 1089 حالة وفاة، لتصل إلى 69561 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 3107223 شخصًا .
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