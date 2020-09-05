شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 5205 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1020310 إصابات. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 17759حالة ، مشيرًا إلى تعافي 5379 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 838126 شخصًا.

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