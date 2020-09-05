أمانة بغداد تزيل 'تجاوزات ومشوهات' في المنصور

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن إزالة "تجاوزات ومشوهات" من أربعة شوارع في منطقة المنصور غربي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية المنصور وبإسناد القوة الأمنية الماسكة للأرض قامت بحملة ليلية لإزالة التجاوزات والمشوهات عن أربعة شوارع هي (شارع السفارات، شارع المنصور، شارع 14 رمضان، شارع السبعاوي) إضافة إلى محيط تقاطع الرواد ضمن قاطع بلدية المنصور".



وأضافت أن "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت إزالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".

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