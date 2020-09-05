أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على 24 "إرهابياً" في محافظة نينوى. وقال بيان للوكالة تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "استنادا لتوجيهات المراجع حول تضييق الخناق على عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعهم حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية بعملية نوعية لإلقاء القبض على المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية حيث نتج عن ذلك القبض على 24 ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي عملوا في ما يسمى ديوان الجند وولاية نينوى والمعسكرات العامة ووحدات الإسناد ووحدات الدفاع الجوي بصفة عسكر وأمنيين وانتحاريين وخمسة منهم مسؤولي مجاميع".



واضاف البيان انه "ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة آنذاك، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 24 'إرهابياً' في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.