البرازيلي بيزيرا: واثق من تشكيل ثنائي جيد مع ميمي

وقال بيزيرا في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي، إنه "حظيت بثقة كبيرة في السيلية وسنقاتل من اجل نتيجة إيجابية امام السد".

واكد قائلاً "واثق من تشكيل ثنائي هجومي جيد مع العراقي ميمي".

وانتقل ميمي الى صفوف السيلية قادماً من الدحيل على سبيل الإعارة.



وقدم ميمي مباراة كبيرة امام الريان في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.