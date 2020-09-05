صحة الديوانية تسجل ٢٧٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، تسجل ٢٧٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت مديرة الدائرة في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، إن "المحافظة سجلت اليوم 270 اصابة جديدة بفيروس كورونا". واصافت "حالات الشفاء بلغت اليوم 72 حالة شفاء"، مشيرة الوان "عدد الاصابات اليوم يعد اعلى حصيلة اصابات بكورونا سجلتها المحافظة منذ انتشار الفيروس".

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