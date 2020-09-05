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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: دول عدة تريد تحقيق السلام أسوة بمعاهدة الإمارات وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، إن هناك دولا عدة تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
من جانب آخر، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم ير أي أدلة حتى الآن على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للشكّ في ما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أن لديها "أدلّة قاطعة" على ذلك.
وقال ترامب "لم نر حتى الآن أي دليل" على تسميم نافالني، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدّية بالغة.
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