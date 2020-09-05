إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة سلطان الجابر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



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وتضم عضوية مجلس إدارة المصرف كلا من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم الكتاب، نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة أدنوك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

كما يأتي القرار في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، وبما يدعم منظومة العمل في مصرف الإمارات للتنمية، حيث يختص وضمن أهدافه ومهامه في تنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الإمارات بما في ذلك دعم المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية وتمويلها، وبما يضمن تنمية الاقتصاد المعرفي التنافسي واستدامة البنية التحتية المتكاملة.