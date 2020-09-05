الرئيس الأمريكي يطالب إيران بوقف إعدام مصارع تظاهر ضد الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال "أعمال شغب" جنوب البلاد صيف 2018.



وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: "علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري (27 عاماً)، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في مظاهرة مناهضة للحكومة".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".

وأشار موقع "ميزان أونلاين" الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، إلى أن المصارع السابق نويد أفكاري أدين "بالقتل العمد" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 أغسطس /آب 2018 وقتله.

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وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لمظاهرات مناهضة للسلطة، احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين أن عددا من المباني الدينية تعرض لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّ المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحفية نشرت في الخارج بأنّ إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقلّ عن 251 مداناً، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.