الأمم المتحدة: إيران مستمرة في زيادة مخزون اليورانيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار إيران في زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، مخالفة لما ينص عليه الاتفاق النووي.



وبحسب تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران سمحت لها بتفتيش أحد موقعين، حيث وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، لكنها رصدت زيادة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وقال أحد التقريرين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى مساعيها للكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة، وفقا لرويترز.

Advertisements

ونبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي بـ10 أضعاف.

ومن المقرر أن يزور مفتشو الوكالة الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر/أيلول الجاري، في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".

وتسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لإعادة فرض جميع عقوباتها السابقة على إيران اعتبارا من منتصف ليل 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، والذي جرى التوصل إليه في فيينا عام 2015.