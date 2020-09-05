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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تعلن الاتفاق مع الصين على خفض التوتر الحدودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الهند، السبت، أنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.
وكشف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية عن أن البلدين اتفقا على أنه "لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية".
وكان البلدان قد نشرا قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في يونيو/ حزيران الماضي شهد مقتل 20 جنديا هنديا.
وتتهم نيودلهي بكين بانتهاك الاتفاقيات الثنائية من خلال دفع قواتها عبر خط السيطرة، وهو خط الحدود الفعلي في صحاري لاداخ التي تغطيها الثلوج.
من جهتها، اتهمت الصين الهند بتجاوز خط السيطرة في نهاية الشهر الماضي وقال متحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي "هذه الخطوة انتهكت سيادة الصين انتهاكا صارخا".
لكن البلدين أكدا مرارا حرصهما على إجراء محادثات لحل الأزمة، كما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في حل النزاع بين الجانبين واصفا الموقف بأنه "معقد للغاية".
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